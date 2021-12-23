В Японии спустили на воду электрический танкер

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японская судостроительная компания Koa Sangyou спустила на воду первый в мире танкер, работающий на электрической тяге. Торжественная церемония прошла на верфи в префектуре Кагава (остров Сикоку), сообщает ТАСС.

Судно построено по заказу компании Asahi Tanker и названо в ее честь - "Асахи". Длина танкера составляет 62 м, а объем хранилищ нефтепродуктов - 1,28 тыс. куб.м. Он оснащен литийионными батареями.

Танкер способен преодолеть расстояние 150-180 км, а для полной зарядки требуется около 10 часов. Судно оснащено системами, позволяющими использовать его в качестве источника электричества во время чрезвычайных ситуаций. Кроме того, вибрация и шум от электродвигателей значительно ниже, чем от обычных, что сделает пребывание на нем более комфортным для экипажа.

Как ожидается, "Асахи" с марта следующего года будет использоваться для заправки крупных трансокеанских судов в Токийском заливе.-0-