В Японии у американского военного вертолета отвалился иллюминатор

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иллюминатор выпал во время полета военно-транспортного вертолета CH-53 морской пехоты США в районе южного японского острова Окинава. Об этом 29 августа сообщило агентство Kyodo .

Инцидент произошел над морем в 8 км от берега острова. В результате происшествия никто не пострадал.

Речь идет об иллюминаторе в хвостовой части вертолета шириной около 50 см и весом 1 кг. CH-53 приписан к авиабазе морской пехоты Футэмма. Американское военное командование выясняет обстоятельства случившегося.

Два года назад на Окинаве произошел аналогичный случай с вертолетом этой же модели. Тогда иллюминатор, использующийся для аварийного выхода, в крепежной раме весом 8 кг упал на спортивную площадку начальной школы.-0-