В Японии уничтожат еще 130 тыс. кур из-за вспышки птичьего гриппа

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31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти японской префектуры Эхимэ уничтожат около 130 тыс. кур из-за вспышки птичьего гриппа, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.
Заражение высокопатогенным вирусом типа H5N1 зафиксировали на одной из птицеферм. Все выращенные на ней куры будут ликвидированы, отмечается в сообщении.
В радиусе 3 км вокруг фермы введена санитарная зона, организованы пункты дезинфекции.
Начиная с осени этого года из-за сезонных вспышек птичьего гриппа в Японии были уничтожены уже около 400 тыс. кур.-0-