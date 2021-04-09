В Японии ужесточили меры против COVID-19 в трех префектурах

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии ужесточило ограничительные меры против коронавируса в префектурах Токио, Киото и Окинава, сообщает информационное агентство Kyodo News.

Ограничительные меры предусматривают закрытие ресторанов и баров не позже 20.00 и ограничение посещаемости крупных мероприятий до 5 тыс. человек. Для заведений, которые не будут соблюдать правила, предусмотрен штраф. Требования вступят в силу 12 апреля и будут действовать до 5 мая в Киото и Окинаве и до 11 мая в Токио.

Также сообщается, что в зависимости от эпидемиологической ситуации ужесточение ограничительных мер может затронуть префектуры Канагава, Тиба и Сайтама.

Власти Японии 7 января ввели режим ЧС в Токио и в ряде других столичных префектур. Однако после его отмены снова стал наблюдаться рост числа зараженных.

Всего с начала пандемии в Японии зафиксировано 497 468 случаев заражения коронавирусом и 9 320 летальных исходов.-0-