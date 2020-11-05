В Японии в ДТП со школьным автобусом пострадали девять детей

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии в ДТП со школьным микроавтобусом пострадали по меньшей мере девять детей, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Авария произошла 4 ноября в префектуре Ниигата в районе города Садо на берегу Японского моря. Водитель рассказал полиции, что на дорогу внезапно выбежало дикое животное. Он попытался его объехать, но не справился с управлением. Микроавтобус съехал в кювет и перевернулся.

Все девять детей были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.-0-