В Японии в результате землетрясения пострадали 52 человека

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном регионе Японии в результате произошедшего 7 октября землетрясения магнитудой 5,9 пострадали 52 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями при Министерстве по административным делам и коммуникациям страны.

Большинство пострадавших получили ушибы и ссадины в результате падений во время подземных толчков, однако есть несколько человек с серьезными травмами - переломами или сильными повреждениями из-за упавшей мебели. Наибольшее число пострадавших приходится на соседние с Токио префектуры Сайтама и Тиба.

К настоящему времени движение на большинстве железнодорожных веток столичного региона и веток метро восстановлено. Однако практически повсеместно отмечены сбои и опоздания в движении транспорта, на станциях выстроились очереди длиной в сотни метров. Во время утреннего часа пик на линии не вышли более 140 поездов, что помешало вовремя прибыть на место почти 130 тыс. человек.

Изначально было объявлено о магнитуде 6,1, однако позднее национальное метеорологическое управление скорректировало данные. Эпицентр подземных толчков находился на границе префектур Токио и Тиба. Очаг залегал на глубине 75 км. Угроза цунами не объявлялась, местные сейсмологи предупреждают о возможности сильных повторных землетрясений. Нештатных ситуаций на японских атомных объектах в результате удара стихии зафиксировано не было.-0-