В Японии весной 2021 года могут разрешить въезд небольшим зарубежным тургруппам

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Японии рассматривают возможность разрешить въезд в страну небольшим зарубежным туристическим группам в преддверии ожидаемого прибытия большого числа иностранных болельщиков на летнюю Олимпиаду в Токио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Asahi Shimbun.

Японские власти намерены потребовать от туристов сдать тест на коронавирус и указать подробный план поездки перед прилетом. В Японии им не нужно будет оставаться в карантине, однако иностранцы не смогут пользоваться общественным транспортом и будут передвигаться только на арендованных автобусах. Приезжим будет запрещено пересекаться с другими туристическими группами. Отмечается, что список стран, откуда может быть разрешен въезд туристов, определят исходя из ситуации с коронавирусом в этих регионах.

1 октября были ослаблены ограничения на въезд в Японию для граждан других государств. На первом этапе это распространялось на людей, имеющих право на долгосрочное проживание в стране, а также на деловые поездки в медицинских, образовательных, культурных и деловых целях. Ослабление ограничений коснулось и иностранных студентов, обучающихся в Японии. Туристическая отрасль в настоящее время под смягчения не подпадает.-0-