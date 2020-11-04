В Японии возобновилась работа круизных лайнеров

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В японском порту Йокогама около Токио после восьмимесячного перерыва из-за вспышки коронавируса возобновилась работа круизных лайнеров, сообщает телеканал NHK.

Самое крупное в Японии круизное судно Asuka II покинуло порт 2 ноября и направилось в четырехдневный круиз до порта Симидзу в префектуре Сидзуока и обратно. На его борту находится около 330 пассажиров.

Представители порта Йокогама временно остановили круизы в феврале после массовой вспышки коронавирусной инфекции на борту судна Diamond Princess.

Компания-оператор судна Asuka II провела учения на случай вспышки инфекций на борту. Также в целях безопасности сокращено количество пассажиров на борту более чем наполовину от полной загрузки. Все пассажиры перед посадкой сдали анализ на коронавирус.

Ожидается, что еще один круизный лайнер покинет порт Йокогама 7 ноября.-0-