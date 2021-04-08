В Японии впервые в мире пересадили легкие живого донора ковидному пациенту

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты больницы при Киотском университете провели успешную операцию по пересадке легких от живого донора пациенту, который страдал от тяжелой формы пневмонии, вызванной новым коронавирусом, объявил японский университет, передает ТАСС.

"Ожидается, что первая в мире пересадка легких от живого донора станет многообещающим способом лечения пациентов с серьезными повреждениями легких", - говорится в опубликованном сообщении группы японских специалистов.

Женщине были пересажены части легких ее супруга и сына. Она заразилась коронавирусом в конце прошлого года, ее состояние постепенно ухудшалось, начали отказывать оба легких. Операция продлилась около 11 часов. В настоящее время пациентка и оба донора чувствуют себя хорошо.

Ранее больным коронавирусом пациентам легкие пересаживали только от доноров, находящихся в мозговой коме.-0-