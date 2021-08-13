В Японии впервые выявили более 20 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/ В Японии за сутки зарегистрировали 20293 случая заражения коронавирусом, что является максимумом с начала пандемии в стране, сообщает телеканал NHK.Отмечается, что впервые за все время пандемии суточный прирост случаев заражения COVID-19 превысил отметку 20 тыс.Ранее сообщалось, что в Токио 13 августа было зафиксировано 5773 новых подтвержденных случая заражения COVID-19, что превысило предыдущий максимум в 5042 случая, зарегистрированных неделей ранее. Власти страны обеспокоены нынешней ситуации, так как это может привести к коллапсу столичной медицинской системы.Как сообщает ТАСС, на прошлой неделе Япония перешагнула барьер в 1 млн заразившихся COVID-19 за все время пандемии. На сегодняшний день эта цифра уже увеличилась более чем на 100 тыс. В стране из-за коронавируса зафиксировано 15,3 тыс. летальных исходов. Выздоровели около 920 тыс. человек, более 1,4 тыс. пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии.-0-