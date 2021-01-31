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31 января 2021, 11:35

В Японии впервые выявили очаг заражения "британским" штаммом коронавируса

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31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии впервые обнаружило на территории страны очаг заражения новым штаммом коронавируса. В газете Nikkei опубликовали данные о трех инфицированных гражданах в восточной префектуре Сайтама, которые на рабочем месте общались с мужчиной, ранее зараженным "британским" штаммом, сообщает ТАСС.

Заразившиеся новым штаммом граждане находятся под наблюдением медицинского персонала.

Всего в Японии было выявлено 64 случая заражения новым штаммом, подчеркивает Nikkei.

Японские власти с 28 декабря 2020 года и до 7 февраля 2021-го перестали выдавать новые визы гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением нового штамма коронавируса. В островное государство сейчас могут въехать только японские граждане и иностранцы, постоянно проживающие в стране и имеющие долгосрочные визы.

Эпидемическая ситуация в Японии стала резко ухудшаться с ноября прошлого года, а в декабре рекорды суточного прироста числа заразившихся коронавирусом, летальности и прироста числа тяжелобольных пациентов начали регулярно обновляться. В начале января распространение инфекции достигло взрывных темпов, однако с середины месяца стала наблюдаться тенденция к снижению масштабов роста. К настоящему времени общее число случаев заражения превысило 385 тыс., зафиксировано более 5,7 тыс. летальных исходов.-0-

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