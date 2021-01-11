В Японии выявлен еще один новый штамм коронавируса

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Японии сообщило, что четыре человека, прибывшие в токийский аэропорт Ханэда 2 января, оказались заражены штаммом коронавируса, отличным от обнаруженных в Великобритании и Южно-Африканской Республике, сообщает японская телерадиокомпания NHK.

По информации ведомства, все заразившиеся новым штаммом коронавируса - в возрасте от подросткового до пятидесяти - провели некоторое время в штате Амазонас в Бразилии.

Эксперты Национального института инфекционных заболеваний Японии проанализировали взятые у прилетевших в аэропорт Ханэда пробы и выяснили, что обнаруженный вирус является новым штаммом.

По данным на 10 января, в Японии подтверждено 6094 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране достигло 289 476 человек. Общее число скончавшихся от коронавирусной инфекции выросло до 4080 человек.-0-