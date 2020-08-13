В Японии за неделю от жары умерли 10 человек

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. От жары в Японии с 3 по 9 августа умерли по меньшей мере 10 человек, еще 6,6 тыс. были госпитализированы с тепловыми ударами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное пожарное управление Японии, которое выполняет функции МЧС и скорой помощи.

На длительное время госпитализировали в 180 случаях получения тепловых ударов: они были признаны тяжелыми. Еще 2,4 тыс. человек направили на лечение в состоянии средней степени тяжести.

Более 50% пострадавших - люди старше 65 лет. Они могут долго работать в саду или из соображений экономии не пользоваться кондиционерами. Власти страны призывают население контролировать состояние своего здоровья и пить как можно больше воды.

Текущая неделя считается само й жаркой в Японии за это лето. В некоторых районах страны температура превышала 38 градусов тепла, а в центральной префектуре Гумма 11 августа столбик термометра показывал плюс 40,1 градус.-0-