В Японии за неделю от жары умерли 23 человека

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 23 человека умерли от жары и тысячи граждан были госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за прошедшую неделю. Об этом сегодня объявило Главное пожарное управление Японии, сообщает ТАСС.

По данным ведомства, за минувшие семь дней по всей Японии с тепловыми ударами были госпитализированы в общей сложности более 12,7 тыс. человек, умерли от жары 23 из них. Большинство пострадавших и умерших - люди пожилого возраста, которые зачастую не включают дома кондиционеры в целях экономии.

Япония продолжает страдать от изнуряющей жары, установившейся на всей территории страны. В некоторых регионах температура доходит до 39 градусов Цельсия. Власти страны призывают население носить головные уборы, пить больше жидкости и не находиться длительное время под открытым солнцем.

В прошлом году из-за сильной жары и рекордно высоких температур в Японии погибли более 150 человек, десятки тысяч попали в больницы.-0-