В Японии за сутки зарегистрировали почти 5 тыс. новых случаев заражения COVID-19

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии за сутки зарегистрировано почти 5 тыс. новых случаев заражения COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 576 610 случаев заболевания, сообщает Синьхуа.

Общее число жертв вируса, вызывающего пневмонию, в стране сегодня увеличилось на 55 до 10 080 человек. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии также сообщило, что сейчас в тяжелом состоянии находятся 916 пациентов с COVID-19. Они подключены к аппаратам ИВЛ или получают медицинскую помощь в отделениях интенсивной терапии.

В серьезно пострадавшей западной префектуре Осака был зарегистрирован 1231 новый случай заражения, что является вторым по величине показателем суточного прироста с начала вспышки заболевания.

В столице страны, Токио, за сутки было зарегистрировано 828 новых случаев заражения, общее число случаев достигло 136 426 - это самый высокий показатель среди 47 префектур страны.

Япония оказалась под давлением из-за медленного развертывания программы вакцинации, первые прививки медицинским работникам начали делать в феврале. Сегодня премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что дал поручение Силам самообороны Японии создать крупный центр вакцинации против COVID-19 в центре Токио и обеспечить его функционирование, чтобы ускорить процесс.-0-