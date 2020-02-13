В Японии зафиксирована первая смерть от нового коронавируса

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Японии объявило сегодня, что в стране зафиксировали первую смерть от вируса COVID-19. Скончалась 80-летняя женщина, сообщает японская газета The Japan Times.

В министерстве при этом уточнили, что заражение вирусом COVID-19 выявили у женщины уже после ее смерти. Скончавшаяся никак не была связана с провинцией Хубэй в Китае, где произошла крупнейшая вспышка пневмонии нового типа.

1 февраля женщине поставили диагноз пневмония, ее госпитализировали. 12 февраля состояние пациентки резко ухудшилось, 13 февраля она умерла.

Сейчас выясняется, где именно женщина могла заразиться вирусом COVID-19. Отмечается, что она также не имеет никакого отношения к круизному лайнеру Diamond Princess, который закрыт на карантин в порту Иокогамы. На судне по состоянию на 13 февраля вирусом COVID-19 заразились уже 218 человек. Всего же, по последним данным, в мире зарегистрировано 60 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. Вакцина от него пока не изобретена.-0-