В Японии загорелась студия аниме: 10 человек погибли, 40 ранены

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Киото (Япония) произошел крупный пожар в студии по производству аниме, 10 человек погибли, около 40 пострадали, сообщает японская газета The Japan Times .

Пожар в трехэтажном здании Kyoto Animation вспыхнул сегодня утром. Очевидцы сообщили, что слышали несколько взрывов, после чего из студии повалил черный дым.

По данным полиции, причиной пожара мог стать поджог. Подозреваемый, 41-летний мужчина, пострадал от огня и сейчас находится в больнице.

К настоящему времени пожар потушен. На месте ЧП работает полиция.

Компания Kyoto Animation, основанная в 1981 году, известна такими аниме, как "Меланхолия Харухи Судзумии", "Тихий голос", "Дракон-горничная госпожи Кобаяши" и др. Компания владеет анимационными студиями в Киото и Удзи.-0-