В Японии западные префектуры призвали правительство ввести ЧС на их территории

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти расположенных на западе Японии префектур Киото, Осака и Хёго призвали правительство ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на их территории из-за масштабного распространения нового коронавируса. Об этом рассказал на пресс-конференции министр по восстановлению экономики Японии, глава правительственного штаба по борьбе с распространением инфекции Ясутоси Нисимура, сообщает ТАСС.

"Мы разделяем точку зрения трех губернаторов, что ситуация с коронавирусом в регионе стала настольно серьезной, что потребовалось рассмотрение необходимости ввести режим ЧС", - заявил Ясутоси Нисимура. Он также отметил, что кабмин проанализирует масштаб распространения инфекции в префектурах, изучит состояние их систем здравоохранения и, проконсультировавшись с экспертами, вынесет соответствующее решение.

7 января премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга ввел до 7 февраля режим чрезвычайной ситуации в столичной зоне Большого Токио с населением 37,2 млн человек, куда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба, в связи с резким распространением коронавируса. Кроме того, аналогичный режим самостоятельно ввело руководство префектуры Миядзаки на юго-западе страны до 22 января. В рамках ЧС японские власти, в частности, просят жителей не выходить вечером из дома без необходимости и призывают сократить время работы местных заведений общепита.

Ситуация с коронавирусом в Японии стала ухудшаться с ноября, в декабре рекорды суточного прироста числа заразившихся и летальности начали регулярно обновляться, а в январе распространение инфекции достигло взрывных темпов. Так, 5 января в стране было выявлено 4 912 случаев заражения, 6 января - 6 001, 7 января - 7 570. Общее число случаев инфицирования в Японии с начала эпидемии превысило 275 тыс., зафиксировано почти 4 тыс. летальных исходов.-0-