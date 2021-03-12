В Японии зацвела первая сакура

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии впервые в этом году зацвела сакура, сообщает газета The Japan Times со ссылкой на метеорологическое агентство страны.

Первое вишневое дерево зацвело 11 марта в Хиросиме, что необычно рано для этого региона и Японии в целом. До этого цветение сакуры начиналось раньше лишь 10 марта 2010 года в городе Коти.

Как сообщает метеорологическое агентство, дерево полностью зацветет через 7-10 дней. "Весенняя погода, наблюдаемая в феврале, ускорила цветение", - сказал один из сотрудников агентства.

Сакура - неофициальный символ Японии, поэтому начало ее цветения считается праздником. Традиция ханами - любования цветущими вишневыми деревьями - существует в стране уже много столетий.-0-