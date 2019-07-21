В Японии завершилось голосование на выборах в верхнюю палату парламента

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на выборах в Палату советников (верхнюю палату парламента) Японии завершилось. По данным экзитпола, проведенного японским общественным телевидением, правящий блок премьер-министра Синдзо Абэ, в который входит Либерально-демократическая партия (ЛДП) и ее союзник партия "Комэйто", сохранит большинство, сообщает ТАСС.

Правящий блок, очевидно, получит как минимум 67 дополнительных мест в верхней палате парламента. При этом указанные партии могут собственными силами получить 85 дополнительных мест. Это гарантирует им так называемое конституционное большинство, позволяющее продвигать реформу действующей Конституции страны.

На проходящих раз в три года выборах кандидаты борются за 124 из 245 мест.-0-