В Японии завершилось заседание глав МИД стран G20

Заседание министров иностранных дел стран "двадцатки" завершилось 23 ноября в японском городе Нагоя, сообщает ТАСС.

Главы МИД обсудили ситуацию в мировой торговле, выполнение целей устойчивого развития, развитие стран Африканского континента. Среди других тем на повестке дня были реформа Всемирной торговой организации (ВТО) и налогообложение крупных цифровых компаний. Итоговое заявление после встречи министры не принимали.

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги отметил важную роль Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП), подписание соглашения по которому ориентировочно намечено на следующий год. "Это важная структура для мировой экономики, поскольку будет создана экономическая зона со свободными правилами торговли на обширном регионе, включающем Китай и Индию", - сказал министр. Тосимицу Мотэги добавил, что министры иностранных дел "двадцатки" пришли к единому мнению о необходимости проведения реформы ВТО.

Министр также указал на необходимость проработки системы налогообложения крупных цифровых компаний.

В Нагою были приглашены также министры иностранных дел Вьетнама, Египта, Испании, Нидерландов, Новой Зеландии, Сенегала, Сингапура, Таиланда и Чили, которые также принимали участие в работе объединения.

Перед завершением встречи состоялась церемония передачи полномочий председательства в "двадцатке" от Японии к Саудовской Аравии. Следующий саммит G20 пройдет Эр-Рияде в ноябре следующего года.-0-