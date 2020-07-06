В Японии жертвами ливней стали 42 человека

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии из-за оползней и наводнений, вызванных мощными ливнями, погибли 42 человека, еще 11 считаются пропавшими без вести. Около 9,5 тыс. квартир и частных домов остались без света на юго-западном острове Кюсю в результате обрывов линий электропередачи, сообщает ТАСС.

Наибольший ущерб от проливных дождей нанесен префектуре Кумамото на западном побережье острова Кюсю. Там подтопления зафиксированы на площади около 1 тыс. га. В эвакуационных центрах сейчас находятся около 1,5 тыс. человек. В префектуре Кумамото по меньшей мере восемь больниц затоплены, остались без электроэнергии или пресной воды, сообщило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

По данным метеорологического управления, сильные ливни будут идти на Кюсю весь понедельник. Между тем центр зоны низкого давления переместился восточнее - в район острова Сикоку, где за сутки может выпасть до 300 мм осадков.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по просьбе местных властей направил в зону стихийного бедствия около 10 тыс. военнослужащих, которые оказывают поддержку спасательным службам. Глава японского правительства также сообщил, что все эвакуационные центры будут организованы в соответствии с мерами предосторожности в связи с сохраняющейся угрозой распространения нового коронавируса.-0-