В японской Осаке из-за пожара в офисном здании при смерти находятся 27 человек

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 28 человек пострадали в результате пожара, который произошел в пятницу в японском городе Осака, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Из пострадавших 27 человек находятся в состоянии остановки сердца и легких - так в Японии сообщают о тех, у кого смерть пока не установлена уполномоченным врачом по особой процедуре.

Сообщается, что возгорание произошло на 4-м этаже одного из офисных зданий в оживленном квартале недалеко от главного железнодорожного вокзала города. В здании находятся клиника, салон красоты, школа английского языка и несколько офисов.

Полиция подозревает, что причиной пожара мог стать поджог. Предположительно посетители и персонал клиники оказались заблокированы и не смогли выбраться наружу.

Сразу после возгорания на место происшествия прибыли более 30 пожарных расчетов. В течение получаса они потушили огонь.-0-

Фото Reuters