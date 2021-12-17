В японской Осаке из-за пожара в офисном здании при смерти находятся 27 человек

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 17 декабря 2021
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:51 Нацплан по зеленой экономике усилит экологический и инновационный сегменты программы-2025 Экономика
09:40 Женщина утонула в реке в Молодечно Происшествия
09:40 Мужчина погиб при пожаре в Столбцовском районе Происшествия
09:34 Национальная библиотека создала виртуальный ресурс о писателе и критике Михасе Зарецком Культура
09:33 Председатели следственных комитетов Беларуси и РФ проведут рабочую встречу в Санкт-Петербурге Общество
09:27 При Миноблисполкоме создадут комиссию для оценки символики, информпродукции на предмет экстремизма Регионы
09:24 КГК выявил нарушения в сфере ЖКХ Быховского района Происшествия
09:16 Минздравы G7 назвали омикрон-штамм самой большой угрозой в сфере здравоохранения В мире
09:14 Очередной эвакуационный рейс из Минска в Ирак состоится сегодня Общество
09:12 В Витебске при пожаре дома погиб мужчина Происшествия
09:11 Щекин о масштабном соцопросе: белорусы в полной мере осознают историческую роль Президента Общество
09:03 Житель Осиповичей хранил в гараже почти 300 л спиртосодержащей жидкости Происшествия
09:02 В Минске возбуждены уголовные дела за оскорбления и публикацию личных данных прокурорского работника Происшествия
09:00 Meta заблокировала семь организаций, следивших за 50 тыс. пользователей Технологии
09:00 Банк БелВЭБ: 30 лет на финансовом рынке! Экономика
08:55 Ананич: историческая память - неоспоримый нравственный фундамент белорусского государства Общество
08:53 Танцевальный марафон и лазерное шоу: гомельчане проведут "Добрые выходные" Регионы
08:48 В Гомельской области в январе-ноябре по вине нетрезвых водителей произошло 47 ДТП Происшествия
08:42 Инвестиционный форум стартапов пройдет в Могилеве Регионы
08:36 В Кобрине горел производственный цех Происшествия
08:34 Участники из Беларуси и России обсудят особенности мировых культур на видеоконференции ГГУ Регионы
08:23 Умер Герой Советского Союза Василий Мичурин Общество
08:15 На Кипре началась всеобщая вакцинация детей 5-11 лет В мире
08:08 Что изменится в использовании семейного капитала с 1 января 2022 года Общество
08:07 ГАИ Гомельской области проведет массированную отработку местных дорог и сельских населенных пунктов Регионы
07:53 В японской Осаке из-за пожара в офисном здании при смерти находятся 27 человек В мире
07:46 Мужчина погиб при ночном пожаре дома в Бресте Происшествия
07:35 Музыкальный фестиваль им.Соллертинского закрывается в Витебске Культура
07:27 Детские поликлиники перестроили работу на время повышенной заболеваемости ОРИ Общество
07:23 Мобильные датчики контроля скорости будут работать в 12 местах Минска Регионы
Все новости
Все новости
В мире
17 декабря 2021, 07:53

В японской Осаке из-за пожара в офисном здании при смерти находятся 27 человек

Фото Reuters
Фото Reuters

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 28 человек пострадали в результате пожара, который произошел в пятницу в японском городе Осака, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Из пострадавших 27 человек находятся в состоянии остановки сердца и легких - так в Японии сообщают о тех, у кого смерть пока не установлена уполномоченным врачом по особой процедуре.

Сообщается, что возгорание произошло на 4-м этаже одного из офисных зданий в оживленном квартале недалеко от главного железнодорожного вокзала города. В здании находятся клиника, салон красоты, школа английского языка и несколько офисов.

Полиция подозревает, что причиной пожара мог стать поджог. Предположительно посетители и персонал клиники оказались заблокированы и не смогли выбраться наружу.

Сразу после возгорания на место происшествия прибыли более 30 пожарных расчетов. В течение получаса они потушили огонь.-0-

Фото Reuters
Фото Reuters

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
пожар происшествия Япония
Новости рубрики В мире
Фото из архива Минздравы G7 назвали омикрон-штамм самой большой угрозой в сфере здравоохранения
Фото EPA На Кипре началась всеобщая вакцинация детей 5-11 лет
Фото Reuters Канада может отменить запрет на въезд иностранцам из десяти стран Африки
Фото из архива В Новой Зеландии выявили первый случай заражения "омикроном"
Фото Reuters В ЮАР сократилось число новых случаев заражения коронавирусом
Фото из архива Цена газа в Европе поднялась выше $1700 за 1 тыс. куб.м
Главное
Во время совещания Насыщение рынка и недопустимость роста цен. Лукашенко о задачах в условиях санкционных контрмер
Что изменится в использовании семейного капитала с 1 января 2022 года
Сезонный подъем заболеваемости гриппом ожидается во второй половине января
Банк БелВЭБ: 30 лет на финансовом рынке!
Топ-новости
Картина дня: совещание о противодействии санкциям, итоги социсследования и кадры для атомной отрасли
Председатели следственных комитетов Беларуси и РФ проведут рабочую встречу в Санкт-Петербурге
Круглый стол о добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии пройдет сегодня в БЕЛТА
Щекин о масштабном соцопросе: белорусы в полной мере осознают историческую роль Президента
Умер Герой Советского Союза Василий Мичурин
Детские поликлиники перестроили работу на время повышенной заболеваемости ОРИ
Ананич: историческая память - неоспоримый нравственный фундамент белорусского государства
Большаков: белорусскую вакцину от COVID-19 можно будет приспосабливать к разным штаммам
Илья Шиманович вышел в финал ЧМ по плаванию на короткой воде на дистанции 100 м брассом
Беларусь благодарит братский Азербайджан за последовательную и бескомпромиссную поддержку
Рачков: новая Конституция должна обеспечить сохранение традиционных ценностных ориентиров белорусов
МИД РФ: возможный запрет Литвы на транзит грузов из Беларуси не останется без внимания России
Промпроизводство в Беларуси в январе-ноябре выросло на 6,7%
Беларусь подтверждает приверженность международным договорам по контролю над вооружениями
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1596 пациентов с COVID-19, выписаны 1933
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.