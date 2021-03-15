В японской префектуре Тотиги уничтожили 83 тыс. кур из-за вспышки птичьего гриппа

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти префектуры Тотиги в центральной части Японии уничтожили около 83 тыс. кур на местной ферме, где была выявлена вспышка птичьего гриппа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Очаг заражения был обнаружен в минувшие выходные на одной из ферм в городе Хага.

В конце января генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като заявил, что с ноября 2020 года вспышки птичьего гриппа были выявлены на 36 птицефермах в 15 префектурах Японии. Этот показатель стал самым масштабным за всю историю страны. Местные власти уже уничтожили более 6,5 млн кур.-0-