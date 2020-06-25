В японском Ямато запретили пользоваться смартфонами при ходьбе

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В японском городе Ямато ввели запрет на пользования смартфонами во время ходьбы по улицам. Соответствующий закон вступает в силу с 1 июля. Он носит рекомендательный характер и не предусматривает никакого наказания, пишет Kyodo News.

Если человек захочет воспользоваться гаджетом, то он должен остановиться.

Введение закона власти объяснили требованиями безопасности. Японские ученые выяснили, что, когда человек пользуется смартфоном, то угол его обзора сокращается, и на улице он может столкнуться с другими прохожими или автомобилями.-0-