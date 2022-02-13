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13 февраля 2022, 00:03

В Йемене группа вооруженных людей похитила сотрудников ООН

Фото aa.com.tr
Фото aa.com.tr

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть сотрудников одной из гуманитарных структур ООН, в том числе один иностранец, были похищены в субботу в Йемене, сообщает ТАСС.

По информации портала "Ньюс Йемен", они были схвачены в провинции Абьян на юге страны группой вооруженных людей, когда возвращались в Аден. Вместе с ними в неизвестном направлении увезли и сопровождавших их бойцов военной полиции.

Предположительно, экстремисты хотят договориться об обмене заложников на их подельников, которые ранее были арестованы силами Южного Переходного совета (ЮПС). В ЮПС уже обвинили в причастности к этому происшествию международную ассоциацию "Братья-мусульмане", которая поддерживает действующих в регионе боевиков, включая террористов группировки "Аль-Каида".

Представители ООН находились в провинции с рабочей поездкой для изучения гуманитарной ситуации в Абьяне.-0-

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