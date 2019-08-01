В Йемене на военном параде прогремел взрыв, более 30 погибших

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Адене (Йемен) во время военного парада правительственных сил прогремел взрыв, более 30 человек погибли, сообщает Euronews .

При нападении использовалась баллистическая ракета и беспилотник. Ответственность за теракт взяли на себя повстанцы-хуситы.

Правительство, находящееся в Адене, поддерживается коалицией арабских государств во главе с Саудовской Аравией.-0-