В Йемене на военном параде прогремел взрыв, более 30 погибших

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Адене (Йемен) во время военного парада правительственных сил прогремел взрыв, более 30 человек погибли, сообщает
При нападении использовалась баллистическая ракета и беспилотник. Ответственность за теракт взяли на себя повстанцы-хуситы.
Правительство, находящееся в Адене, поддерживается коалицией арабских государств во главе с Саудовской Аравией.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2588 BYN
|2.256 BYN
|2.26 BYN
|USD
|2.0443 BYN
|2.042 BYN
|2.045 BYN
|RUB
|3.2054 BYN
|3.194 BYN
|3.208 BYN