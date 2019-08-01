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В Йемене на военном параде прогремел взрыв, более 30 погибших

В мире 01.08.2019 | 13:25
Фото Euronews
Фото Euronews

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Адене (Йемен) во время военного парада правительственных сил прогремел взрыв, более 30 человек погибли, сообщает Euronews.

При нападении использовалась баллистическая ракета и беспилотник. Ответственность за теракт взяли на себя повстанцы-хуситы.

Правительство, находящееся в Адене, поддерживается коалицией арабских государств во главе с Саудовской Аравией.-0-

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Теги
взрывы, Йемен, смерть
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