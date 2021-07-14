В ЮАР 72 человека убиты во время протестов и грабежей

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ЮАР по меньшей мере 72 человека убиты во время протестов и грабежей. Более 1,2 тыс. человек были арестованы в провинциях Квазулу-Натал и Гаутенг, сообщает CNN.

Почти неделю с начала беспорядков протестующие и мародеры поджигают и грабят торговые центры, вступают в серьезные столкновения с правоохранителями. Солдаты и полиция изо всех сил пытаются восстановить порядок. Для разгона толпы применялись резиновые пули, а улицы Йоханнесбурга военные патрулируют на бронетранспортерах с оружием.

Министр полиции Южной Африки Бхекоквахе Гамильтон Селе пообещал обуздать продолжающееся насилие. "Мы не можем позволить кому-либо издеваться над нашим демократическим государством, и мы дали указание правоохранительным органам удвоить свои усилия, чтобы остановить насилие", - сказал он, обращаясь к демонстрантам. Министр отметил: ничто не дает кому-либо права грабить и нарушать закон.

Беспорядки в стране начались 8 июля после объявления о заключении в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы, приговоренного к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к правосудию.-0-