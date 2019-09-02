В ЮАР арестовали 20 человек, блокировавших фуры с водителями-иностранцами

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция ЮАР сообщила, что арестовала более 20 человек, которые перекрывали дороги, пытаясь заблокировать грузовики с водителями-иностранцами. Об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC .

Попытки блокировки сопровождались актами насилия, включая поджоги машин. В одном таком инциденте пострадали два дальнобойщика. Полиция объявила, что увеличила количество патрулей.

События происходят в условиях подготовки ведущим профсоюзом работников транспорта (SATAWU) акций протеста и забастовок против притока на рынок труда ЮАР водителей-иностранцев. Профсоюз считает, что тем самым южноафриканские водители грузовиков лишаются заработков.-0-