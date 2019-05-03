В ЮАР из-за наводнения погибли почти 90 человек

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате наводнения в ЮАР приблизилось к 90, сообщает ТАСС.

По последним данным, только в провинции Квазулу-Наталь жертвами стихии стал 71 житель. Больше всего людей гибнет в собственных домах, которые разрушаются от оползней.

Подсчет жертв далек от завершения. Первоначально сообщалось о 32 погибших, затем о 70. Еще свыше тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома, в некоторых районах была проведена эвакуация. Сейчас люди находятся во временных убежищах.

Сильные проливные дожди обрушились на ЮАР в последние дни апреля. Речь идет о крайне необычном атмосферном явлении для этой страны - тропическом циклоне, который прошел с северо-запада на юго-восток. -0-