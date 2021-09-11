В ЮАР на одной из крупнейших ТЭС в мире произошел пожар

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел на тепловой электростанции в поселке Кендал, в 80 км к востоку от Йоханнесбурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал ENCA.

Владелец ТЭС - государственный электрохолдинг Eskom - объявил, что из-за пожара отключены два блока. Персонал станции, находившийся в затронутых огнем помещениях, эвакуирован. Причина пожара устанавливается.

ENCA не исключает, что в результате пожара в столичном регионе ЮАР могут начаться отключения электричества из-за его нехватки.

ТЭС в Кендале была введена в эксплуатацию в 1993 году. Она работает на угле и является крупнейшей ТЭС в Африке и 22-й - в мире.-0-