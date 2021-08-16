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16 августа 2021, 22:32

В ЮАР при ДТП с автобусом погибли 28 человек

Фото из архива Reuters
Фото из архива Reuters
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 28 человек погибли на юге ЮАР при аварии автобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя управления полиции провинции Восточный Кейп Унати Бинкосе.

Автобус двигался по трассе между городами Ист-Лондон и Баттерворт, когда водитель на повороте перед мостом потерял управление. Транспортное средство соскользнуло с холма и, пролетев 200 м, рухнуло на дно расщелины. Погибли 28 человек, включая водителя. Еще шестеро травмированы. Около 20 пассажиров отделались легкими травмами, и их жизни ничего не угрожает.

На месте ДТП работают спасатели и правоохранительные органы. Данный участок дороги считается одним из самых опасных в ЮАР, так как имеет многочисленные и резкие повороты с перепадами высоты в 420 м. Здесь часто происходят аварии, в первую очередь из-за отказа у автомобилей тормозов.-0-

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