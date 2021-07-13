В ЮАР протесты вылились в массовые грабежи. Жители просят о помощи военных

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ЮАР четвертый день продолжают происходить погромы и грабежи, которые начались с массовых беспорядков, сообщает новостной сайт Independent Online.

Как сообщается, в провинции Гаутенг тысячи митингующих грабят торговые центры и магазины, вынося и вывозя технику и продукты на фургонах. В провинции Квазулу-Натал протестующие заблокировали дороги, также громят и грабят торговые центры и магазины.

Местные жители напуганы, они себя чувствуют, словно в осаде. Они возмущены тем, что до сих пор в город не пришла обещанная президентом Сирилом Рамафосой армия для подавления беспорядков.

Беспорядки начались 8 июля после объявления о заключении в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы, приговоренного к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к правосудию.-0-