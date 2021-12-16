В ЮАР сократилось число новых случаев заражения коронавирусом

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество заразившихся коронавирусом составило в ЮАР за последние 24 часа 24 785 человек, при этом накануне было зафиксировано 26 976 случаев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный институт инфекционных заболеваний.

Наибольший прирост числа заболевших продолжает отмечаться в столичной провинции Гаутенг - 6 744 по сравнению с 8 021 сутки назад. На нее приходится 33,6% всех новых инфицированных COVID-19 в стране. На второй позиции - провинция Квазулу-Наталь с 5 821 по сравнению с 5 924 накануне. Абсолютное большинство заразившихся в ЮАР в течение последних четырех недель инфицированы омикрон-штаммом.

В больницы ЮАР с диагнозом COVID-19 были помещены 347 человек по сравнению с 620 накануне. Общее число госпитализированных с коронавирусом - 7 614. За сутки от осложнений COVID-19 в ЮАР умерли 36 пациентов по сравнению с 54 накануне.-0-