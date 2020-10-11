В ЮАР в ДТП погибли 12 человек

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 12 человек погибли на юго-востоке ЮАР в провинции Квазулу-Наталь в результате аварии с маршрутным такси. Об этом сообщил местный телеканал eNCA.

"12 человек, находившиеся в такси, погибли на месте, еще трое пострадали", - заявил официальный представитель службы экстренной помощи Роберт Макензи. По словам очевидцев, машина неожиданно съехала с дорожного полотна и какое-то время двигалась по пересеченной местности, пока не упала в овраг.

Власти приступили к выяснению обстоятельств случившегося. На месте работает полиция.-0-