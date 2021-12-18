В ЮАР в двух автоавариях погибли 22 человека

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18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 22 человек сегодня стали жертвами двух автоаварий в ЮАР, сообщает ТАСС со ссылкой на местное радио. По имеющимся данным, 13 человек погибли и четверо получили травмы при лобовом столкновении двух маршрутных такси в центральной части страны вблизи города Рейц в провинции Фри-Стейт. В провинции Мпумаланга на востоке ЮАР в другом ДТП погибли девять человек и 18 получили травмы, когда водитель потерял управление легким грузовиком и машина перевернулась, заявил представитель местной службы дорожной безопасности. По его словам, грузовик перевозил людей в открытом кузове. Власти призывают сейчас водителей соблюдать повышенную внимательность, так как в ЮАР начался массовый период отпусков в связи с рождественскими и новогодними праздниками.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!