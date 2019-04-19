В ЮАР во время службы обрушилась крыша церкви, погибли 13 человек

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В провинции ЮАР Квазулу-Наталь в результате обрушения крыши в церкви погибли 13 человек, еще 16 человек пострадали, сообщает южно-африканское новостное издание
Происшествие произошло ночью во время службы, когда в церкви находилось множество прихожан. Шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Причиной обрушения стали сильные ливни, прошедшие в регионе.
Из-за погодных условий жители провинции остались без электричества, ряд домов затоплены.-0-
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