В ЮАР во время службы обрушилась крыша церкви, погибли 13 человек

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В провинции ЮАР Квазулу-Наталь в результате обрушения крыши в церкви погибли 13 человек, еще 16 человек пострадали, сообщает южно-африканское новостное издание News24 .

Происшествие произошло ночью во время службы, когда в церкви находилось множество прихожан. Шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Причиной обрушения стали сильные ливни, прошедшие в регионе.

Из-за погодных условий жители провинции остались без электричества, ряд домов затоплены.-0-