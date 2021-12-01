В ЮАР вторые сутки подряд число заболевших COVID-19 увеличивается почти вдвое

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество новых случаев заражения коронавирусом в ЮАР вторые сутки почти удваивается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Национального института инфекционных заболеваний.

За минувшие сутки число новых инфицированных COVID-19 составило 8 561 по сравнению с 4 373 накануне. В понедельник эта цифра составляла 2 273.

Наибольший прирост числа пациентов продолжает отмечаться в столичной провинции Гаутенг - 6 168 по сравнению с 3 143 днем раньше. Присутствие омикрон-штамма выявлено в пяти из девяти провинций ЮАР. НИИЗ не раскрывает, сколько среди заболевших тех, кто инфицирован омикрон-штаммом. Однако его специалисты сообщили в среду, что омикрон-штамм выявлен в 74% генетических тестов, которые были проведены в текущем месяце.

В больницы с диагнозом COVID-19 были помещены 135 человек по сравнению с 119 днем ранее. Сейчас общее число пациентов, госпитализированных с коронавирусом, составляет 2 550. Число летальных исходов за сутки составило 28, что на семь больше, чем сутки назад. Количество больных, у которых COVID-19 находится в активной фазе, составляет 36 600.

За прошедшие сутки были сделаны 51 977 ПЦР-теста, доля их положительных результатов достигла 16,5% по сравнению с 10,2% накануне.-0-