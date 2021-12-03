В ЮАР заявили, что омикрон-штамм не вызывает тяжелых заболеваний у привитых

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Омикрон-штамм коронавируса вызывает легкую форму заболевания у людей, прошедших вакцинацию от COVID-19, однако тем, кто не сделал прививку, может грозить госпитализация. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла на брифинге, который транслировался на портале Минздрава ЮАР, сообщает ТАСС.

"Омикрон-штамм вызывает заболевание в легкой форме у прошедших вакцинацию лиц, но увеличивает количество госпитализированных среди непривитых", - отметил он.

Паахла сообщил, что ЮАР находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса. "За последние семь дней число случаев заболевания COVID-19 резко выросло. Подъем нынешней волны намного круче, чем три предыдущие", - подчеркнул он. По его словам, эпицентром распространения омикрон-штамма остается столичная провинция Гаутенг, но инфекция распространяется и в других частях страны.

"У нас есть подтвержденные данные о том, что омикрон-штамм легко передается от человека человеку. Все те, кто еще не сделал прививку от коронавируса, должны как можно быстрее пройти вакцинацию, чтобы защитить себя от него", - заявил Паахла.

Касаясь происхождения омикрон-штамма, Паахла отметил, что впервые этот вариант коронавируса был выявлен в Ботсване. "Однако пока мы не знаем, каким образом и где он возник", - заметил министр.

На минувшей неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В. 1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению. На текущий день присутствие омикрон-штамма выявлено почти в 30 странах мира.-0-