В Южной Дакоте в результате стрельбы два человека погибли

Фото Dakota News Now
10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере два человека погибли, трое получили ранения в результате стрельбы в американском городе Скотленд, штат Южная Дакота. Об этом сообщает издание Dakota News Now.
По его информации, инцидент произошел 9 ноября вечером. Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе. Пострадавшим оказали медицинскую помощь: один госпитализирован с серьезными ранениями, двое других получили легкие ранения и самостоятельно покинули место происшествия.
Каких-либо дополнительных деталей про инцидент издание в данный момент не приводит.
Как сообщили в офисе местного шерифа, расследование происшествия продолжается.-0-