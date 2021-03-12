В Южной Корее на две недели продлен жесткий режим дистанцирования

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующие в Республике Корея меры социального дистанцирования продлены еще на две недели, поскольку очаги вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 периодически возникают в разных регионах страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, которое сделал премьер-министр страны Чон Се Гюн на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

По его словам, на территории столичного региона, включающего города Сеул и Инчхон, а также провинцию Кенгидо, сохранится второй уровень социального дистанцирования, а в остальных регионах - уровень 1,5. Продолжат действовать запрет на собрания с участием более четырех человек и ограничения на работу предприятий общественного питания.

Ограничения продлены на фоне роста числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки в стране зарегистрировано 488 новых случаев COVID-19. Данный показатель является самым высоким за последние три недели, с 19 февраля, когда было подтверждено 561 заражение. Показатель выше 400 держится четвертый день подряд.

Общее число заболевших с начала пандемии составило 94 686. В результате осложнений, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 10 человек, общее число смертей составило 1662. Выписаны из стационаров по окончании лечения и освобождены от режима карантина 1068 человек, общее число выздоровевших достигло 85 743.

При этом набирает обороты кампания по вакцинации от коронавируса, стартовавшая 26 февраля. По состоянию на утро 12 марта прививки сделаны 546 тыс. человек (около 1% населения страны). По результатам дополнительных исследований разрешено использование вакцины британско-шведской компании AstraZeneca для людей в возрасте 65 лет и старше. Также для вакцинации используется препарат американской компании Pfizer.-0-