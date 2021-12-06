В Республике Корея начал действовать режим вакцинных пропусков в общественных местах

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Усиленные карантинные меры вступили в действие в Республике Корея на фоне дальнейшего распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство страны.

Как минимум до 2 января максимальное количество участников частных встреч сокращено до 6 в столичном регионе и до 8 в других районах. Система вакцинных пропусков, которая ранее применялась к отдельным объектам с высоким риском заражения ковидом, таким как крытые тренажерные залы, бары и ночные клубы, теперь распространена на большинство общественных мест, включая рестораны, кафе, караоке, сауны, концертные залы, музеи, библиотеки и учебные заведения.

Вакцинный пропуск представляет собой сертификат, подтверждающий, что его владелец полностью привит от ковида или имеет отрицательный результат ПЦР-теста. Период с 6 по 12 декабря является переходным к окончательному введению в действие этой системы.

"Вакцинный пропуск - это не дискриминация, а минимальный шаг, который мы должны сделать для защиты нашего общества", - подчеркнул в этой связи премьер-министр страны Ким Бу Гем, выступая на заседании правительства.-0-