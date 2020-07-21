В Южной Корее произошла утечка химикатов - семь человек пострадали

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум семь человек пострадали в результате утечки ядовитого трихлорсилана неподалеку от завода в городе Куми (провинция Кенсан-Пукто) в Южной Корее. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По информации агентства, утечка ядовитого вещества произошла в районе завода, принадлежащего производителю полупроводников KEC. Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы.

Власти провинции Кенсан-Пукто оповестили граждан об утечке с помощью sms-сообщений и рекомендовали им закрыть окна и не выходить на улицу.

Пары трихлорсилана при вдыхании могут вызывать проблемы с дыханием, головные боли и головокружение, указывает агентство.-0-