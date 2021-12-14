В Южном Судане из-за неизвестной болезни умерли 89 человек

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 89 человек в Южном Судане стали жертвами неизвестной болезни, сообщает Daily Mail.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже направила в штат Джонглей, который стал эпицентром заболевания, группу ученых для экстренных исследований.

Отмечается, что большинство заболевших проживают в регионах, подвергшихся в 2021 году крупнейшему за последние 60 лет наводнению. Первоначально предполагалось, что люди могли заболеть холерой, однако в ходе исследований эта версия не подтвердилась.-0-