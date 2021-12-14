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14 декабря 2021, 15:48

В Южном Судане из-за неизвестной болезни умерли 89 человек

Фото Reuters
Фото Reuters

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 89 человек в Южном Судане стали жертвами неизвестной болезни, сообщает Daily Mail.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже направила в штат Джонглей, который стал эпицентром заболевания, группу ученых для экстренных исследований.

Отмечается, что большинство заболевших проживают в регионах, подвергшихся в 2021 году крупнейшему за последние 60 лет наводнению. Первоначально предполагалось, что люди могли заболеть холерой, однако в ходе исследований эта версия не подтвердилась.-0-

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