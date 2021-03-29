В Южном Судане при вооруженном нападении погибли 14 человек

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Южном Судане при вооруженном нападении неизвестных погибли по меньшей мере 14 человек и еще семь получили ранения, сообщает радиостанция Eye Radio.

Инцидент произошел в районе Буди сегодня ночью, когда неизвестные напали на спящих местных жителей. Среди убитых оказались женщины, дети и пожилые люди. Раненые были доставлены в больницу.

Пока не установлено, являются ли нападавшие военными или бандитами из преступной группировки. По мнению местных властей, не исключено, что причиной нападения могла быть месть.

На данный момент ведутся поиски преступников.-0-