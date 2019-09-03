В Кабуле из-за взрыва в жилом квартале погибли 16 человек

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате мощного взрыва, который прогремел в Кабуле 2 сентября, погибли 16 человек, еще 100 получили травмы. Об этом сообщает сегодня AFP" target="_blank" rel="nofollow"> со ссылкой на афганские власти.
По информации МВД Афганистана, в районе одного из жилых кварталов на воздух взлетел автомобиль, начиненный взрывчаткой. В результате инцидента неподалеку загорелась цистерна с топливом. Повреждены многие жилые здания.
По информации TOLOnews, ответственность за взрыв взяло на себя радикальное афганское движение "Талибан" (запрещено в Российской Федерации).-0-