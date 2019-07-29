В Кабуле при взрыве погибли не менее 20 человек

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 20 человек были убиты и 50 ранены в столице Афганистана Кабуле в результате взрыва бомбы смертником и перестрелки в офисе политического движения, которое возглавляет кандидат на пост вице-президента Амрулла Салех, говорится в заявлении правительства, сообщает Reuters .

Афганские силы убили трех боевиков, которые вошли в четырехэтажный офис после того, как террорист-смертник взорвал себя, сообщает министерство внутренних дел.

Во время шестичасовой операции было спасено более 150 гражданских лиц. Салех легко ранен.

Ни одна группа боевиков не взяла на себя ответственность за нападение, которое произошло 28 июля около 16.40 по местному времени.-0-