В Кабуле прогремели три взрыва, погибли 15 человек

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Афганистана Кабуле сегодня днем прогремели три взрыва - 15 человек погибли и более 40 ранены, сообщает
Уточняется, что сначала взорвалась бомба, прикрепленная магнитами к микроавтобусу, следующий взрыв рядом с пассажирским автобусом был осуществлен террористом-смертником, после чего неизвестные боевики подорвали заминированный автомобиль.
По информации Reuters, среди погибших пять женщин и ребенок. Представитель министерства внутренних дел Афганистана Насрат Рахими заявил, что число жертв терактов может значительно возрасти.
Талибы взяли на себя ответственность только за подрыв автомобиля. Организаторы еще двух терактов пока неизвестны.-0-
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