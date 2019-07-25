В Кабуле прогремели три взрыва, погибли 15 человек

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Афганистана Кабуле сегодня днем прогремели три взрыва - 15 человек погибли и более 40 ранены, сообщает Reuters .

Уточняется, что сначала взорвалась бомба, прикрепленная магнитами к микроавтобусу, следующий взрыв рядом с пассажирским автобусом был осуществлен террористом-смертником, после чего неизвестные боевики подорвали заминированный автомобиль.

По информации Reuters, среди погибших пять женщин и ребенок. Представитель министерства внутренних дел Афганистана Насрат Рахими заявил, что число жертв терактов может значительно возрасти.

Талибы взяли на себя ответственность только за подрыв автомобиля. Организаторы еще двух терактов пока неизвестны.-0-