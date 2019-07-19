В Кабуле рядом с университетом прогремел взрыв - погибли 6 человек

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Афганистана при взрыве рядом с университетом шесть человек погибли, еще 26 получили ранения, сообщает агентство "Пажвак" .

По данным правоохранительных органов, взрыв произошел возле входа в здание Кабульского университета. Предположительно, сработала магнитная бомба, прикрепленная к автомобилю.

Как сообщает телеканал TOLOnews, взрыв произошел рядом с группой студентов, которые ожидали начала экзамена.

В настоящее время ни одна из действующих в стране экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.-0-