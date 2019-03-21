В Кабуле террорист-смертник подорвал себя возле храма

21 марта, Кабул /БЕЛТА - Синьхуа/. Террорист-смертник подорвал себя возле храма на западе Кабула, возможны жертвы.
Инцидент произошел во время торжеств по случаю празднования Ноуруза.
Как сообщает ТАСС, Ноуруз - праздник, знаменующий начало нового года и наступление дня весеннего равноденствия. Ежегодно его отмечают в среднем около 300 млн человек в различных странах Средней Азии, Ближнего Востока, Кавказа и Балкан.-0-
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